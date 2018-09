Roma, 80enne investita in viale Jonio: portata in codice rosso al Pertini

Una donna è stata investita questa mattina alle 8.50 in viale Jonio all’altezza del civico 303. La donna di 80 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Pertini. Sul posto è intervenuta la polizia locale del III Gruppo Nomentano.



Il conducente dell’auto, una Nissan Micra, si è fermato chiamando le forze dell’ordine e l’ambulanza. La donna, in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. E’ monitorata dai medici.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41



