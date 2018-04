Roma, record di voragini: la Capitale è più fragile. «Serve un miliardo»

di Fabio Rossi

Serve più di un miliardo di euro in dieci anni per mettere in sicurezza la Capitale, dopo tanti lustri di incuria e rinvii sine die di ogni opera di manutenzione che hanno esposto la Città eterna a un rischio idrogeologico sempre più alto. Tra esondazioni, frane e voragini, i cittadini romani in pericolo di esondazione sono 250 mila: non solo sulle rive del Tevere e dell'Aniene, ma anche nei quartieri attraversati da quel reticolo di 13 corsi d'acqua minori che, abbandonati al degrado, si sono trasformati in una...