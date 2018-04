Ferranti: «La metropoli sconta anni di incuria, ora la mappa delle cavità sotterranee»

di Fabio Rossi

Tra rischio esondazione, frane e voragini, Roma ha bisogno di interventi urgenti per essere messa in sicurezza, «per oltre 600 milioni di euro» ponendo fine anche «a quei problemi di incuria e mancato rispetto delle regole che hanno messo in pericolo decine di migliaia di residenti della Capitale». A partire dalle aree più a rischio: il X Municipio, tra Ostia e l’Infernetto. L’ingegner Carlo Ferranti, dirigente dell’ufficio piani e programmi dell’Autorità di distretto idrografico...