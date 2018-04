Roma, 90 voragini l'anno nella Capitale: da Monteverde alla Balduina: ecco le zone a rischio frana

LEGGI ANCHE Auto inghiottita nella voragine a Gianicolense, parte il ricorso: «Mio figlio ha rischiato la vita»



A fornire i dati della Capitale, il primo rapporto su rischio alluvioni, frane, cavità del sottosuolo e acque sotterranee «Il Piano Roma Sicura» presentato oggi e curato dall'Autorità di Distretto idrografico dell'Italia Centrale in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, l'Ispra e la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche #italiasicura. Una media di 90 voragini all'anno negli ultimi 8 anni, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni. Sono i numeri di Roma, la Città Eterna ma fragile con i suoi 32 kmq di gallerie sotterranee e i 700 km di reticolo idraulico con canali e fossi in stato di grave degrado. E poi il Tevere che conta 120 ettari di golene su 1150 cementificate da manufatti anche abusivi, 9 km di rive in stato di degrado, 2,7 km di banchine con smottamenti e 59 installazioni con pochi ormeggi adeguati. E 22 relitti di barche affondati e abbandonati nelle sue acque.

Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e Balduina. Sono le zone particolarmente a rischio frana a Roma stando a quanto emerge dal primo rapporto su rischio alluvioni, frane, cavità del sottosuolo e acque sotterranee «Il Piano Roma Sicura» presentato oggi. In totale però, il lavoro svolto dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale ha perimetrato 28 zone a rischio frana e sono ben 383 i siti soggetti a fenomeni franosi nel territorio del Comune.