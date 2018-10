Roma, villino confiscato a narcotrafficante della Magliana diventa centro per donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questo villino, che apparteneva ad una donna trafficante internazionale di droga, diventerà un centro per donne vittime di violenza o che hanno bisogno di essere tutelate. È un altro bel progetto del Lazio, che vuole dimostrare che la mafia si può sconfiggere, i beni confiscati tornare alle persone». Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che oggi ha incontrato il Prefetto Ennio Mario Sodano, direttore dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in Via Fulda 123 nel quartiere Magliana, all’interno di un appartamento confiscato alle mafie che sarà destinato a progetti in difesa dei diritti delle donne. In particolare l’appartamento è stato confiscato a Maria Dolores Zangoli, tra le più importanti narcotrafficanti di Roma collegata ai colombiani. Su una parete all’interno dell’abitazione una scritta: «Tanto non ve la godete».