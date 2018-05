Raggi: «Bus in fiamme? Stiamo facendo di tutto ma l'Atac era a pezzi»

LEGGI ANCHE ----> «Abbiamo avviato un'indagine per capire quello che è accaduto. Abbiamo trovato un parco mezzi con un'età media tra gli 11 e i 13 anni. Abbiamo messo in strada oltre 200 mezzi e impegnato 167 milioni per comprare 600 nuovi autobus che arriveranno da qui a tre anni. I romani sanno che questa amministrazione sta facendo di tutto per far sì che questa azienda torni ad essere di livello». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa.LEGGI ANCHE ----> I rischi dei passeggeri sui mezzi-carcassa

«Io sono pronta ad assumermi tutte le mie responsabilità e me le sto già assumendo, ma se le assumano anche i "capaci" di prima che ci hanno lasciato un'azienda a pezzi. Parlo di tutti quelli che la hanno gestita nel passato, parlo dell'azienda e della politica che ha lasciato che l'Atac andasse per conto proprio». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando nuovamente il caso dei bus andati a fuoco.



«Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di recuperare una situazione bloccata da anni. Parliamo di una società con 1,3 miliardi di debiti, un parco mezzi vecchissimo. Abbiamo visto Parentopoli che ha aggravato di costi l'azienda e gare con cui si acquistavano pezzi di ricambio al doppio dei prezzi di mercato», ha concluso Raggi.