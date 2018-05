Roma, bus esploso: tutti i rischi dei passeggeri sulla flotta dei mezzi-carcassa

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come nel cimitero degli elefanti, ecco le carcasse dei bisonti di metallo martoriati dai roghi. Sono in una spianata nascosta del deposito di Atac a Tor Pagnotta, periferia Sud della Capitale, a una manciata di chilometri dal Gra. Qualche mezzo, rabberciato a dovere, potrebbe ancora miracolosamente tornare in pista e per questo viene affidato alla cura di un meccanico esperto in rianimazione di rottami. Altri invece restano lì, in attesa dell'ultimo viaggio, direzione sfasciacarrozze. Da inizio anno sono andati in fumo 10 autobus,...