Roma, un altro mezzo a fuoco: paura sul bus degli studenti

La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00.

Unè andato a, dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di, di fronte a una scuola.Era pieno di studenti quando il fumo ha cominciato a uscire dalla parte posteriore. Le fiamme sono divampate davanti alla scuola Mozart.