Roma, la psicosi dell'Isis scuote anche i romani «Ma qui il vero pericolo è prendere i mezzi»

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Andare a piedi o finire arrostiti, ormai ci tocca questa scelta a Roma!». È sconvolta, ma terribilmente lucida nel suo mezzo paradosso, la ragazza romana che ha appena rischiato di morire, tra le fiamme dell'autobus. Quelle che hanno fatto esplodere, proprio nel centro del centro della città, ciò che resta o che restava dell'idea che Roma potesse essere una Capitale normale nella sua straordinarietà. Sui social e in giro per le strade non si fa che sentire un lamento con denuncia civile...