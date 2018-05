Roma, bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati: «Un caso al mese»

una vettura considerata vecchia, con 15 anni di vita. L'Atac, che ha avviato subito un'indagine interna, sottolinea di aver «intensificato negli ultimi le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata - spiega la municipalizzata dei trasporti di Roma -. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio di un bus avvenuto questa mattina in via del Tritone. Gli inquirenti al momento ipotizzano il reato di delitto colposo di danno in tema di incolumità pubblica. A piazzale Clodio si attende una prima informativa dei vigili del fuoco su quanto avvenuto. Non è escluso che l'indagine possa essere allargata anche ad altri episodi di bus dell'Atac andati a fuoco avvenuti negli scorsi mesi.

Le condizioni in cui operano i bus sono condizioni estreme, a conoscenza di tutti e più volte denunciate anche da noi. Si fa la manutenzione possibile con le risorse disponibili, il concordato preventivo però ha bloccato tutto. Questa città necessità di mezzi nuovi, perché quelli che ci sono, sono vecchissimi, la flotta più antica di Europa, e da qui derivano questi problemi. Il servizio che si presta ai romani non è più all'altezza della città. I cittadini esasperati alla fine se la prendono con gli autisti». Così il segretario della Filt Cgil Roma e Lazio Eugenio Stanziale poche ore dopo l'incendio divampato sul bus 63 in servizio su via del Tritone. «L'ennesimo autobus che prende fuoco in città, oramai si verifica un caso al mese come questo - gli fa eco Michele Frullo, dell'Usb - Questo è dovuto alla vecchiaia dei mezzi di Atac. Bisogna intervenire il più presto possibile con l'acquisto dei mezzi nuovi, perché con l'arrivo dell'estate questa situazione può solo aggravarsi, anche a causa dello stop alla manutenzione dei mezzi su strada, prima assicurata dai lavoratori Corpa che sono stati licenziati».

SUI SOCIAL

Il fenomeno dei bus che prendono fuoco a Roma è così sentito dai romani che ha dato il nome anche ad un hashtag su twitter: #flambus. Secondo una tabella pubblicata con questo hashtag sul social network, con tanto di codici delle vetture, numero di linee, strade interessate e date, prima del caso odierno in via del Tritone, nel 2018 sono stati otto i casi di bus andati a fuoco in città, tra principi di incendio e mezzi completamente distrutti. Ventidue, invece, i casi conteggiati nel 2017.



LE ISTITUZIONI