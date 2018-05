Roma, esplode bus in via del Tritone DIRETTA TV

PLAY FOTO Roma, autobus in fiamme a via del Tritone

Paura a, dove unha preso fuoco ed èin, nel pieno centro della Capitale. Al momento non si hanno notizie di feriti ma più boati hanno fatto tremare le finestre della zona. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il fuoco ha invaso anche un negozio. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo ed è visibile da ogni parte di Roma. Le autorità hanno avvisato tutti i residenti della zona di chiudere le finestre per i fumi tossici sprigionatisi nell'incendio.LEGGI ANCHE: Roma, bus in fiamme in via del Tritone, l'autista eroe ha fatto scendere tutti i passeggeri