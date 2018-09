Quel piano di riordino mai finito ancora dodici società da tagliare

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un riordino delle aziende capitoline varato ma mai completato, nonostante il lavoro dei due assessori alle partecipate - Massimo Colomban e Alessandro Gennaro - che hanno varcato (in entrata e in uscita) le porte del Campidoglio nella prima parte dell'amministrazione di Virginia Raggi. L'esclusione di Farmacap, Centrale del latte e Roma metropolitane dal bilancio consolidato del Comune riapre la questione del piano di sfoltimento che - secondo gli accordi presi quattro anni fa tra Palazzo Senatorio e il Governo per il risanamento...