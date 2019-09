REITI - Bilancio, in Comune i conti non tornano e a pesare sono soprattutto i nodi delle partecipate. Ecco spiegati i ritardi della giunta nel portare in consiglio comunale il bilancio consolidato che deve riallineare i conti del Municipio a quelli delle sue società. Manca l’ok al consuntivo di Sogea i cui debiti pesano tutti su Aps. E anche l’Asm vede “rosso”.



L'ARTICOLO COMPLETO

SULL'EDIZIONE IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA