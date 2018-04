Per il presidente Fico niente barbiere della Camera: messaggio del grillino alla casta del Palazzo

di Simone Canettieri

Vuole tagliare i vitalizi dei parlamentari, e lo ha detto subito Roberto Fico. Zac: un colpo netto. Intanto, però il presidente della Camera si concede una spuntatina alla barba. Niente forbici, ma rasoio elettrico, giusto per dare una sfoltita. Il numero uno di Montecitorio - immortalato dal nostro Rino Barillari - si è concesso un po' di relax sulla poltrona di un barbiere del centro.Una scelta politica, perché gli ha preferito quello più istituzionale della Camera simbolo della casta (per via degli stipendi da manager) e luogo mitologico per gli incontri politici trasversali, ora più che mai d'attualità vista la voglia di governo del M5S. E forse è proprio un messaggio rivolto alle forbici d'oro del Parlamento, questa trasferta di Fico lontana dal Palazzo.