Barbiere pusher scoperto perché alcuni clienti erano calvi: trovati 100 grammi di cocaina nascosti nel negozio

Tra un taglio di capelli e l'altro vendeva droga ai suoi clienti. A scoprire il barbiere pusher sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano. I militari hanno arrestato un uomo di 55 anni, italiano.

Roma, minori usati come pusher: turni di 15 ore e guadagni tra i 50 e gli 80 euro. E chi finiva in carcere aveva assistenza legale gratis

Genova, clienti calvi dal barbiere: andavano per comprare droga

A insospettire gli investigatori è stato lo strano via vai dal negozio dell'uomo, una barberia in zona Foce di Genova.

In una prima perquisizione a casa del barbiere gli investigatori hanno trovato vari grammi di hashish e poi all'interno della barberia, nascosti in un soppalco, venivano trovati 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.