Morto a 87 anni Vincenzo Sborlini, storico barbiere di viale Bovio

Per tutti era “Il barbiere di Viale Bovio”. Vincenzo Sborlini si è spento ieri a 87 anni per l’aggravarsi di alcune patologie di cui soffriva. Dal 1951 gestiva uno dei saloni storici di Pescara, per il quale aveva ricevuto il Premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico. L’attività di acconciatore l’aveva aperta di ritorno dal Canada dove, da ragazzo, aveva imparato il mestiere. Circa 10 anni fa, Sborlini era andato in pensione passando il testimone al figlio Pietro ma spesso tornava ad impugnare pettine e forbici per aiutare il primogenito. Appreso della morte, i clienti più affezionati hanno ricordato su Facebook il coiffeur e l’amico. L’anziano lascia la moglie Rosa i figli Pietro e Angela, i fratelli, le sorelle e 4 nipoti. La camera ardente è presso la casa funeraria Il Giardino della Luce a Marina di Città Sant’Angelo. I funerali si svolgono oggi alle 16.30 presso la chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA