Roma, pedaggi per entrare in città: ecco il piano del Comune

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Roma come Milano e Londra, con la speranza di ridurre il traffico nell'area che coincide con le Mura Aureliane e incentivare la mobilità green e sostenibile. I detrattori già sono sul piede di guerra: «In questo modo sarà il caos», per il Campidoglio la misura serve a limitare il traffico privato e a migliorando la qualità dell'aria che respiriamo. Di cosa parliamo? Della Congestion charge, il pedaggio per le auto e i mezzi privati nella zona compresa tra l'anello ferroviario e la Ztl centro...