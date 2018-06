Digiti la targa e paghi con carta di credito, a Roma sbarcano mille parcometri hi-tech

di Alessia Marani

I primi 967 parcometri Pay&go di nuova generazione sono già stati installati. Ne saranno posizionati ulteriori 51 con la formula del noleggio full service che contribuiranno alla progressiva sostituzione di quelli obsoleti ancora in uso, finché l'upgrade non riguarderà tutte le colonnine presenti su strada a Roma per il pagamento della sosta nelle strisce blu. Dalle attuali 2500, secondo i le previsioni di Atac contenute nei chiarimenti in relazione al Piano concordatario, si arriverà, con l'introduzione...