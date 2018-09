Roma, lasciata 15 ore in barella, anziana cade e muore

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Viene ricoverata al Sant'Eugenio per una colica renale, ma muore in ospedale per una caduta. Lasciata in barella per almeno 15 ore con le fitte addominali che non le lasciavano tregua, e sprovvista di catetere, la paziente, una settantenne di Spinaceto, si era spinta fino in bagno dove poi è stata trovata da un medico il mattino successivo in un pozza di sangue. Sarà un'inchiesta avviata in procura, dal pm Clara de Cecilia che ieri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a stabilire se la morte di Giulia Riondino,...