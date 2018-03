Roma, primavera con la neve sul Monte Livata

di Antonio Scattoni

Abbondante nevicata questa mattina sul Monte Livata. Siamo alla vigilia dell’equinozio di primavera ma sulla montagna di Roma Capitale la neve è tornata a cadere dal fine settimana. La neve questa mattina si è abbassata di quota ed è in corso una bufera sul paesi montani dell'Alta Valle dell'Aniene: Affile, Arcinazzo, Jenne, Vallepietra e Cervara. Fiocchi di neve misti a pioggia a Subiaco.Ieri mattina la bufera di neve si era abbattuta sul Monte Livata ma gli appassionati della montagna e dello sci avevano raggiunto lo stesso le piste di Monna dell’Orso dove gli impianti hanno funzionato regolarmente. «Certo non c’è stata l’affluenza dei giorni migliori - dice Simone Capitani, direttore della scuola di sci - ma gli sciatori sono venuti lo stesso e abbiamo fatto anche lezione. E’ un inverno davvero eccezionale, tanta neve non si vedeva da anni. Siamo pronti per le vacanze di Pasqua, il manto nevoso ormai supera il metro abbondante e con queste temperature c’è un’ottima neve, speriamo solo che per Pasqua il tempo migliori e arrivi anche il sole». Per assicurare la viabilità questa mattina sono entrati un funzione gli spazzaneve e il primo pullman del Cotral ha raggiunto senza problemi monte Livata alle 7,30. Temperature, naturalmente, in picchiata e termometro sotto lo zero.