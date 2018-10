Maltempo a Roma, Di Maio: «Evento eccezionale, per la Capitale più poteri straordinari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un «evento eccezionale» in una città che «sta scontando scontando l'organizzazione di servizi che sono alla fase conclusiva della riorganizzazione perché sono stati il bancomat di questi anni». Con queste parole il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta la grandinata e il seguente temporale che domenica hanno piegato la Capitale e annuncia nuovi "poteri speciali" per Roma Capitale.LEGGI ANCHE Nubifragio a Roma: strade allagate, persone intrappolate nelle auto. E il sindaco Raggi si scusa su Fb «Quello di ieri sera è stato un evento eccezionale - dice Di Maio intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5 - come quello in Sicilia pochi giorni fa». Roma paga il prezzo di una cattiva gestione sulla manutenzione di tombini e caditoie argomenta il vicepremier del M5S: «Oggi si paga lo scotto di servizi ridotti in macerie e che un pò alla volta si stanno rimettendo in piedi. Un mandato dura 5 anni, io credo che alla fine di questo mandato si arriverà al miglior risultato».Di Maio ha quindi promesso che «ancora più poteri straordinari» per la Capitale in modo che la sindaca Virginia Raggi possa agire «più velocemente, con meno passaggi e meno procedure».