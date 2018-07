Stadio Roma, Luca Parnasi resta in carcere: respinta istanza scarcerazione

La decisione del gip di non concedere gli arresti domiciliari sarebbe legata al fatto che per Parnasi non sono mutate le esigenze cautelari rispetto all'ordinanza di custodia cautelare del 13 giugno scorso. In sostanza nel corso dell'interrogatorio il costruttore non avrebbe fornito elementi sufficienti a modificare la misura della detenzione in carcere. Parnasi si trova detenuto a Rebibbia

Resta in carcere, il costruttore arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l'interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l'imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari.