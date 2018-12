Tensione a Roma, dove un gruppo di tifosi tedeschi è entrato in un supermercato in zona Stadio Olimpico saccheggiandolo e danneggiandolo: i supporter hanno rubato bottiglie di alcolici. Nel corso delle operazioni di prefiltraggio sono state denunciate 9 persone, otto perchè in possesso di petardi e una donna di Bergamo perchè in possesso di un biglietto falso.