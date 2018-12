Lazio-Eintracht, Roma bloccata nel traffico: code da Prati al Flaminio

Roma bloccata per la partita della Lazio contro l'Eintracht. Interi quartieri dalle prime ore del pomeriggio sono paralizzati. Code e ingorghi dal Centro a Prati , dalla Trionfale alla Camilluccia. E ancora traffico in tillt al Flaminio , nelle zone a ridosso allo Stadio Olimpico dove si svolge la partita, Parioli e Corso Francia.

Sui social le lamentele degli automobilisti: «Non è possibile che una città intera si blocchi per una partita». Decine i video e le foto di strade bloccate nel traffico. Soprattutto nelle vie attraversate da più di 10 mila tifosi arrivati in città per assistere alla partita.

«Una città bloccata per i tifosi ?? Basta!! I responsabili dell’ordine pubblico si devono vergognare. Far giocare le partite alle 18.55 e non garantite alle mamme di andare a scuola a prendere i figli!!».

Questo è quello che c'è a Roma in questo momento credo dormirò nello studio dell'avvocato . Polizia ed elicotteri dappertutto #LazioEintracht pic.twitter.com/ANy4cUwNIG — Sonya (@vevafra) 13 dicembre 2018

Non è #NewYork nell'ora di punta...solo #roma paralizzata e ostaggio di una partita di #EuropaLeague #LazioEintracht e dalla demenza trasversale degli ultrà. pic.twitter.com/fGPACToyU1 — Luca Speciale #13 (@SpecialeLuca) 13 dicembre 2018

