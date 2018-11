Roma, incendio in un ex albergo occupato sulla Prenestina: 9 feriti gravi tra cui due bambini

Incendio nell'ex hotel Eurostar di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano dello stabile attualmente occupato da alcuni stranieri da diverse persone senza fissa dimora. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie polizia che hanno salvato numerosi occupanti. Al momento si segnalano nove feriti: sono stati portati in diversi ospedali in codice rosso. Ci sarebbero anche due intossicati lievi. Uno dei vigili del fuoco ha avuto un piccolo malore.



Ultimo aggiornamento: 11:27

