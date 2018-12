© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo rapinano della macchina e poi gli chiedono di vendere 3 chili di hashish per riaverla indietro. E' accaduto a Centocelle. La Polizia di Stato arresta uno dei componenti della banda, un 26enne di origine magrebina. Sembrava un amico ed invece voleva solo assoldarlo per farne un pusher alle sue dipendenze. L'uomo dopo diversi mesi che conosceva la vittima e dopo averne carpito la fiducia ha organizzato la trappola.Gli ha fissato un appuntamento con altri due uomini, suoi complici, convincendolo che i due avrebbero acquistato la sua macchina. All’appuntamento, tuttavia, la vittima si è trovata costretta, sotto la minaccia di un coltello puntato alla gola, a consegnare loro il borsello e la vettura. Ma la storia non è finita, perché per poter riavere la macchina indietro il suo amico gli ha proposto due alternative: acquistare 3 chili di droga per 10.000 euro oppure diventare un pusher alle loro dipendenze.La vittima, non avendo soldi, ha scelto la seconda soluzione solo che all’appuntamento, fissato per la consegna della sostanza stupefacente, si è presentato insieme agli agenti di polizia del commissariato Casilino. A scambio avvenuto, i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato il 26enne per estorsione e detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altre due persone ancora da ricercare