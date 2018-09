Famiglie e anziani da ricollocare, ma in lista anche i pregiudicati

di Lorenzo De Cicco

I ricollocamenti degli sgomberati non sono più obbligatori, così c'è scritto nella circolare firmata il primo settembre dal ministro Salvini. Eppure Virginia Raggi, che per una volta gioca di sponda con la Regione a trazione dem di Zingaretti, sposa la linea morbida, anzi «soft» come ha detto ieri la sindaca. I ricollocamenti, quindi, ci saranno. Non per tutti, solo per le persone considerate «fragili» dagli assistenti sociali. Di chi si tratta? I censimenti sono stilati sulla scorta di una...