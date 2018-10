Roma, ambulanti abusivi: due appartamenti usati come deposito merci

Due appartamenti a Trastevere usato come deposito di merce destinata alla vendita illegale in strada. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale del gruppo centro durante i controlli contro l'antiabusivismo commerciale nel centro storico.



Seguendo i movimenti degli ambulanti abusivi, i vigili hanno scovato i due magazzini di articoli destinati alla vendita illegale in strada, in via dei Panieri. All' interno degli alloggi erano pronti per il commercio parallelo circa 1.500 pezzi, tra cui 275 ombrelli, 76 poncho, 530 accessori di telefonia, 105 prese elettriche, 14 cucitrici, 31 sciarpe e 72 cappelli. Identificati otto ambulanti bengalesi dai 25 ai 35 anni di età. Sono in corso ulteriori accertamenti amministrativi sugli alloggi in questione. © RIPRODUZIONE RISERVATA