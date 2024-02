L'Aquila, saccheggiano gli appartamenti con gli inquilini al piano di sotto: non si sono accorti di nulla

Proseguono all'Aquila i furti in abitazione, questa volta zona di Roio Poggio. Due quelli avvenuti l’altro ieri sempre nel tardo pomeriggio. In uno di questi, i proprietari si sono accorti della visita ladresca al momento di rincasare all’ora di cena. Tutta la casa era stata messa a soqquadro, con i malviventi che sono riusciti a portare via parecchi oggetti in oro e qualche centinaio di euro.

A destare una certa incredulità dei proprietari dell’appartamento la circostanza che al piano di sotto c’erano altri famigliari rimasti dentro tutto il giorno che non si sono accorti di nulla. Addirittura a giudizio della parte offesa, i ladri sono entrati da una finestra lasciando integri gli infissi, dunque praticando un semplicissimo piccolo foro. Sul posto dopo poco tempo sono intervenuti gli agenti della Squadra volante per effettuare anche un sopralluogo nella zona, già oggetto di furti tentati e in alcuni casi realizzati, soprattutto nell’area di Santa Rufina dove parte dei residenti si erano organizzati con delle ronde, terminate nel giro di breve tempo.