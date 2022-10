Ponte di Nona: via alla costruzione di 52 appartamenti “green” di edilizia residenziale pubblica

Nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica a Ponte di Nona: il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, hanno inaugurato il cantiere per la realizzazione di 52 abitazioni di edilizia residenziale pubblica nel VI Municipio con un investimento di 9 milioni di euro.

L’intervento rientra nel programma di edilizia sovvenzionata, relativo al comparto 9 del piano di zona 20 di Ponte di Nona, che prevede la costruzione di due edifici di tre piani per un totale di 26 alloggi ciascuno con una superficie media di 54 metriquadrati.

Le due palazzine sorgeranno in un’area fra via Padre Ezechiele Ramin e via Padre Damiano de Veuster, nel quadrante est della città, con un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro. Ciascun edificio, distribuito su tre corpi scala, si sviluppa su tre livelli fuori terra abitabili, oltre al piano servizi e copertura accessibile solo per la manutenzione degli impianti solari. Tutti gli alloggi al piano terra, inoltre, saranno provvisti di giardini di pertinenza e saranno privi di barriere architettoniche.

I tempi di realizzazione sono di 24 mesi e tra i due edifici verrà creata anche un’area verde comune con la piantumazione di nuovi arbusti e uno spazio attrezzato per favorire la socialità e l’aggregazione dei residenti.

Una particolare attenzione è stata destinata all’efficientamento energetico dei fabbricati, che verranno realizzati in classe energetica A, in linea con la sempre più stringente necessità di contenimento dei consumi.

“Coniugare le esigenze abitative con quelle ambientali: è la linea che abbiamo seguito durante il nostro governo e di cui anche oggi possiamo toccare con mano i risultati. Oltre 50 appartamenti che saranno messi a disposizione dei cittadini di un’area con alta densità abitativa in una delle zone periferiche della Capitale. E’ proprio qui, nelle periferie, che la Regione Lazio ha voluto investire in questi anni, affrontando il problema della casa, rigenerando le abitazioni esistenti con criteri moderni ed efficienti e in più generale promuovendo iniziative utili alla socializzazione e all’inclusione sociale”, ha detto Leodori nel corso dell’inaugurazione.



“Oggi inauguriamo un intervento atteso da decenni: si tratta di due edifici green con bassi consumi energetici e dotati di ampi spazi verdi, con cui dimostriamo che anche l’edilizia pubblica può e deve essere di qualità ed efficienza. Questi nuovi edifici permetteranno di dare una risposta concreta al fabbisogno abitativo e consentiranno di proseguire nell’impegno di rigenerare e valorizzare le periferie di Roma. Dimostriamo come non sia vero che intere parti della città debbano essere destinate al declino. Se si vuole fare, si può fare. Abbiamo deciso di stare accanto alla cittadinanza, con i fatti, migliorandone le condizioni di vita quotidiana e aiutando i più fragili” ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.