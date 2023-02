Incendio ad Aprilia, a fuoco un appartamento in pieno centro

Sabato 11 Febbraio 2023, 13:30







Incendio in casa, va a fuoco un appartamento di una palazzina in via 4 Novembre ad Aprilia. Il rogo è divampato verso le 12 in pieno centro. Sul posto sono immediatamente intervenuti due squadre dei vigili del fuoco e la Protezione Civile Alfa. Presenti anche i soccorritori San Paolo della Croce. Illesa l'anziana signora che si trovava nell'appartamento andato a fuoco, situato al piano terra. Preoccupazione per una persona disabile al terzo piano impossibilitata a scendere. L'incendio però è sotto controllo e non ha interessato altri piani della palazzina. Da capire le cause del rogo.