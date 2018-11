Frongia: «Sono uno dei pochi che non ha mai chiesto né ricevuto favori da Parnasi»

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Parnasi, da quanto si apprende, ha dichiarato che sarei uno dei pochi tra i politici che ha incontrato a non avergli mai chiesto né ad aver ricevuto favori da lui. È così». è quanto afferma Daniele Frongia, assessore allo sport della giunta Raggi in merito alle dichiarazioni rilasciate dal costruttore Luca Parnasi per la vicenda dello stadio di Tor di Valle.«L'ho incontrato un paio di volte, come faccio con tanti imprenditori che vogliono investire nello sport a Roma, e in una occasione mi disse di essere alla ricerca di personale specializzato per una sua nuova azienda chiedendomi se conoscessi qualcuno con determinate competenze. A puro titolo di condivisione, ho passato questa informazione a persone con i requisiti ricercati».