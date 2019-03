Frongia e Raggi con le arance in Campidoglio contro Marino, la foto fece il giro del web

Da due giorni la foto fa il giro del web. Era il 2015 e gli esponenti 5 stelle, allora all'opposizione, arrivavano in aula Giulio Cesare con le arance, per contestare l'amministrazione Marino e, in particolare, il caso della Panda parcheggiata in divieto di sosta. Dall'opposizione alla guida del Campidoglio. Nella foto c'erano allora Virginia Raggi, oggi sindaco, Daniele Frongia, già vicesindaco di Raggi e ora assessore allo Sport e ai Grandi eventi, che oggi risulta indagato nella vicenda dello stadio di Tor di Valle, ed Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilità. Tutti e tre ad odorare il profumo degli agrumi.

Le foto sono state rilanciate sui social nella giornata di mercoledì, alla notizia dell'arresto di Marcello De Vito, ormai ex presidente dell'Assemblea capitolina. E proprio mercoledì un piccolo manipolo dell'associazione “Parte Civile - marziani in movimento” sostenitori indefessi dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino sono arrivati in piazza del Campidoglio per chiedere le dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi. In mano diversi stampati, in particolare un logo simile in tutto a quello del Movimento 5 stelle, ma con al posto di queste ultime cinque arance. In ricordo di quando gli allora consiglieri comunali del M5s, Raggi, Frongia, De Vito e Stefàno fecero una conferenza stampa con una cassetta di arance contro l'ex primo cittadino.

