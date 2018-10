Roma, ciclista cade per una buca: ferito gravemente

L'ennesimo incidente a Roma. Un ciclista è caduto, a causa di una buca, ieri nel tardo pomeriggio in via di Fioranello a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio e poi trasferito al San Camillo in prognosi riservata. L'uomo non aveva documenti e il suo cellulare era rotto, tanto che non è stato ancora possibile agli agenti identificarlo.

Ultimo aggiornamento: 14:13

