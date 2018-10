Roma, in un mese 2.500 incidenti: un conteggio per evitare altre vittime

Da oggi, sulla prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero, i lettori troveranno questo contatore, con il bilancio – tragico – aggiornato quotidianamente: incidenti, feriti, vittime. Ad oggi, siamo a circa 2.500 episodi al mese, con 107 persone che hanno perso la vita sulle strade romane da gennaio.LEGGI ANCHE Roma, strade killer: 5 proposte per salvarsi LEGGI ANCHE Roma, docente ucciso sul lungotevere, la collega: «Lo schianto, poi sono svenuta Quell'uomo correva troppo» Alcuni per una condotta di guida pericolosa da parte degli automobilisti. Altri, però, deceduti per le falle del Comune: buche sul manto stradale, radici sulle consolari, strisce pedonali cancellate o invisibili. Un bollettino di guerra quasi giornaliero, purtroppo, che costringe l’amministrazione a guardarsi allo specchio: fermo restando che è utopia pensare di eliminare i morti sulle strade, da parte del Campidoglio si è fatto tutto il possibile? A vedere le condizioni delle principali arterie di Roma, non si direbbe. Anzi, l’anarchia, come abbiamo documentato, regna sovrana. Per questo, da oggi, terremo in pagina questo contatore. E vigileremo perché si faccia di tutto affinché questi numeri, già tremen-di, non aumentino ancora