Roma, cominciata demolizione delle ville Casamonica al Quadraro

Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia Casamonica. In particolare, è entrata in azione, proprio in questo momento, una ruspa per abbattere la prima delle otto villette, mentre stamattina sono andate avanti le operazioni di sgombero, con un via vai di uomini, pacchi, mezzi e agenti della polizia locale. Sul posto, da prima delle 8 di questa mattina, per assistere alle operazioni la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Questa è quella che viene definita "acciaccata", che serve a rendere la casa inagibile. E questo è quello che accadrà a tutte le altre ville prima di essere completamente demolite» ha detto la sindaca.



