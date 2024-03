Casamonica, colpo al clan vicino alla famiglia: truffe, maxi-villa e auto di lusso. Sequestro da 2 milioni di euro

Nuovo colpo sferrato dalle forze dell'ordine all'organizzazione criminale riconducibile alla famiglia Casamonica. Dediti alle truffe usando canali di messaggistica istantanea ma anche riciclaggio, furti, spaccio, reati contro il patrimonio. E di questo gruppo di criminali - simile e contiguo al clan dei Casamonica - faceva parte anche Kristijan Orsus, 49enne croato e padre del più noto Nicholas Brischetto che nella notte fra il 18 e il 19 luglio del 2022, si schiantò sul Gra a seguito di una folle gara perdendo il controllo dell’Audi R8 che guidava.

Casamonica, sgomberata a Roma una maxi-villa a Morena (con piscina e cavalli d'oro). Colpo al clan

Non solo, un altro nome di rilievo è quello di Dino Petrow recente arrestato con l’accusa di omicidio in concorso per la morte del giovane Alex Ivan il 14enne ucciso per sbaglio, al termine di un regolamento di conti nel parcheggio della metro Pantano.