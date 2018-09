Roma, subaffitta la casa popolare: truffa da 15mila euro

di Marco Carta

Hanno trasformato la casa popolare in un alloggio privato, subaffittandola ad altri inquilini. Ora, dopo aver perso la casa, rischiano di essere condannati da due a sette anni per aver percepito indebitamente affitti dagli inquilini abusivi. Circa 14mila euro, che sono costati l'accusa di truffa aggravata ad una coppia di italiani nel processo di fronte al giudice monocratico tuttora in corso. Formalmente l'immobile, che si trova a Lavinio nel quartiere Zodiaco, era stato assegnato ad un 69enne originario della provincia di Salerno....