Terni, la casa popolare non arriva e loro fanno ricorso al Tar: "Aiutateci a sostenere le spese legali"

TERNI - “Siamo costretti a chiedere aiuto per sostenere le spese legali del ricorso al Tar per il diritto alla casa che sta presentando il nostro legale. Solo per le marche da bollo servono quasi mille euro”.

Federico e Francesca sono in attesa di una casa popolare ma la vicenda non si sblocca.

Dopo aver manifestato a più riprese sotto palazzo Spada si sono rivolti a un legale per ricorrere alla giustizia amministrativa ma la causa ha un costo significativo che le loro famiglie non possono sostenere.

Hanno organizzato un’apericena “sociale” in un locale di via Primo Maggio per domenica 14 gennaio, alle 18, per raccogliere i fondi che consentano loro di sostenere le spese del ricorso al Tar.

“Ad oggi non abbiamo notizie sulla domanda che abbiamo presentato per l’alloggio popolare - dice Federico - e non abbiamo altra scelta”.

Per informazioni sull’iniziativa 351 9846657.