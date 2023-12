Domenica 10 Dicembre 2023, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Hanno forzato la porta d'ingresso e poi hanno occupato l'alloggio. È accaduto nelle scorse ore in via Lussemburgo, ad Aprilia, nel cuore del quartiere popolare Toscanini. A entrare in azione una donna con suo figlio minorenne. Come accaduto già in passato, sempre nella zona 167 di Aprilia, a finire nel mirino è stata una casa popolare senza assegnatari. L'abitazione era da tempo vuota. Alcuni anni fa era già stata già occupata da persone in cerca di un tetto e poi sgomberata grazie a un intervento della polizia del commissariato di Cisterna e della polizia locale di Aprilia. Come spesso accade in questi casi, evidentemente, l'informazione sull'assenza di assegnatari all'interno dell'alloggio è arrivata a chi aveva bisogno di un tetto. Qualcuno che era disposto a compiere un illecito pur di togliersi dalla strada. E cosi nelle scorse ore una donna sulla trentina è entrata nel palazzo situato in via Lussemburgo e si è diretta verso il portone che gli era stato suggerito. Ha forzato l'ingresso ed è penetrata all'interno, insieme al suo figlio minorenne.

La forzatura fatta dalla donna però non è passata inosservata. Questo perché tutti gli appartamenti popolari che attualmente risultano vuoti, sia quelli del comune di Aprilia che del comune di Roma, sono protetti da un antifurto che è pronto a scattare in casi come questi. L'allarme è infatti collegato sia ai carabinieri che alla polizia locale.Dopo alcuni minuti, quindi, sono sopraggiunti in via Lussemburgo gli agenti che hanno accertato l'illecito compiuto dalla donna. Gli uomini guidati dal comandante Massimo Giannantonio hanno poi provveduto a far uscire la donna e il figlio minorenne dall'appartamento, non prima di essersi assicurati del fatto che una struttura potrà ospitare temporaneamente la famiglia. Per la donna scatterà, comunque, la denuncia. Un problema, quello delle occupazioni degli alloggi popolari, che nel quartiere Toscanini continua ad essere reale.Il fronte "casa", che sembrava arginato dopo i blitz interforze degli anni passati da parte degli agenti della Questura di Latina, dei carabinieri e dei vigili urbani, si è riaperto. Nei mesi scorsi si erano registrate ben cinque occupazioni abusive in città, di cui tre nel quartiere Toscanini, mentre le restanti due in altre zone di Aprilia, tra via Casella, situata nel quartiere Primo, e via Aldo Moro.