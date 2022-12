Uccisi dal gas del braciere, Alessia ripresa mentre entra nella palazzina della tragedia

Già a settembre Alessia Sardella, 44 anni e Ablie Ceesay, 26, gambiano, stavano insieme. Sarebbero loro, infatti, i due che si vedono entrare abusivamente nella palazzina dove poi hanno perso la vita, ripresi in un video fatto dai residenti di via Longo tre mesi fa, in questa zona di Teramo da tempo lasciata in abbandono nonostante le continue segnalazioni e denunce dei residenti. Dopo l’incontro con quel ragazzo più giovane, Alessia aveva anche lasciato l’alloggio all’hotel Michelangelo pagato dai servizi sociali del Comune di Teramo, che seguivano fin da ragazza Alessia, morta con il fidanzato a causa delle esalazioni di monossido di carbonio, gas incolore e insapore, emanato dal braciere acceso nella casa popolare, inagibile e occupata, per scaldarsi dal freddo pungente della notte.