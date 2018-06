Roma, Campagnano, arrestato piromane

I carabinieri della Stazione di Campagnano hanno arrestato un 56enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, con l’accusa di incendio doloso.



L’uomo era già noto ai carabinieri per precedenti reati dello stesso tipo, infatti, appena un anno fa, nel mese di giugno, era stato il responsabile di un vasto incendio boschivo tra Campagnano e Monterosi, che aveva causato il blocco temporaneo del traffico sull’arteria stradale Cassia bis. Ieri pomeriggio, il piromane ha dato alle fiamme alcune sterpaglie in prossimità della suddetta strada consolare.



I militari, insospettiti dalla colonna di fumo che si stava sollevando dal sottobosco della località «Valle del Baccano», sono intervenuti per una verifica ed hanno sorpreso l’uomo intento a veicolare le fiamme. Immediatamente ammanettato, è stato portato in carcere a Rebibbia. I Carabinieri hanno anche allertato i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio senza rischi per i residenti e per gli utenti della strada.

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41



