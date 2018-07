Roma, bulli al liceo Platone, indagati anche i prof: studentessa di 15 anni costretta a lasciare l'istituto

di Adelaide Pierucci

I sorrisini di sottofondo e le stoccate. «Lesbica», «menomata». Tormentata a quindici anni per un taglio di capelli troppo corto. E per l'amicizia con un'altra ragazzina ritenuta omosessuale. Per mesi una studentessa del liceo Platone sarebbe stata vittima di prevaricazioni e cyberbullismo in classe. Filmata e fotografata, lanciata in diretta su Instagram, anche in modalità boomerang con l'inquadramento di tutta l'aula, e sempre contro la sua volontà. Un caso di integrazione al contrario,...