Si suicida a 14 anni davanti all'agente che voleva riportarla a casa. Il padre: «Vittima di bullismo da anni»

Jaylee Chillson, 14enne del Kansas, Stati Uniti, si è uccisa con un colpo di pistola davanti al vice dello sceriffo che voleva riportarla dalla sua famiglia, dopo una fuga da casa per andare ad una festa. Il padre, Jeb Chillson, la stava raggiungendo quando ha sentito il colpo d'arma da fuoco: inutili i tentativi di rianimazione, la ragazzina si è spenta lasciando la sua famiglia nel dolore, tra rabbia e incredulità. E ora il papà accusa: «Mia figlia è stata vittima di bullismo per anni. Arrivava coperta di lividi», spiegando che Jaylee aveva perfino subito aggressioni sessuali e minacce di morte.

A denunciare le vessazioni subite dalla propria figlia è anche la madre Stacie, che ha affidato ad un post su Facebook le sue parole: «È stata trattata in un modo assolutamente orribile.

Jaylee è stata ritirata dall'istituto, ma gli abusi sono continuati online. «Per tutta l'estate è stata molestata da queste persone tramite Snapchat, Instagram e telefonate», hanno spiegato i genitori. La coppia alla fine ha mandato la figlia in un'altra scuola, ma anche lì le violenze sono proseguite: «I bulli erano lì. Niente si è fermato». «Quella scuola l'ha delusa completamente. Jaylee si è rifiutata di fare qualsiasi cosa», ha spiegato il padre, aggiungendo che aveva anche incontrato il preside, che gli aveva promesso che il bullismo sarebbe finito.

#Kansas : (Sept. 16th) - 14-year-old Jaylee Chillson, was reported as a runaway. Jaylee was attending an outdoor party when a deputy showed up to the party & attempted to take her home. Tragically, Jaylee pulled out a firearm and fatally shot herself in front of the deputy and… pic.twitter.com/xLfIBkaU1i

— True Crime with Laura🕵🏼‍♀️⚖️ (@Lauraonthecase) September 23, 2023