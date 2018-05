Roma, schianto tra due auto e una moto: 3 feriti, grave il motociclista

Scontro fra due auto e una moto ieri pomeriggio in via di Lunghezzina alla periferia di Roma. Tre i feriti, di cui il motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



