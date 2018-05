Roma, scontro tra auto e taxi davanti ai Musei Vaticani, tre feriti: due sono gravi

Incidente frontale tra un'auto e un taxi in viale Vaticano all'altezza dei Musei Vaticani a Roma. È accaduto poco dopo le 3.30 e sul posto sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo Prati. Nello scontro tre uomini, passeggeri del taxi, sono rimasti feriti: si tratta di due stranieri e un italiano. I due stranieri sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente, all'ospedale San Camillo e al Gemelli, invece l'italiano è stato trasportato in codice giallo al Gemelli. Grave incidente nella notte in viale del Vaticano, in zona San Pietro a Roma. Nello scontro frontale, avvenuto davanti Musei vaticani, sono stati coinvolti un taxi e una macchina. Tre i feriti all'interno del taxi tra cui due clienti stranieri ricoverati in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA