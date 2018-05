Festa della mamma, Artemisia Lab regala la bellezza

“Son tutte belle le mamme del mondo” cantava una vecchia canzone che vinse il festival di Sanremo nel 1954. E proprio per rendere omaggio alle mamme e regalar loro un momento di benessere che le possa rendere più piacevoli e appagate del loro aspetto, Artemisia Onlus pensa a loro nel giorno in cui vengono festeggiate in tutto il mondo.



La festa della mamma è alle porte e il regalo perfetto che una mamma possa farsi in questo giorno è mettere da parte tutti gli impegni che occupano quotidianamente le sue giornate per dedicarsi un po’ a se stessa, prendersi cura del suo aspetto fisico e lasciar fuori tutto il resto. Quest’anno il 13 maggio tutti i centri Artemisia Lab metteranno a disposizione i loro specialisti per offrire gratuitamente trattamenti di medicina estetica. Dal peeling alla carbossiterapia, non dimenticando il laser per il trattamento della ritenzione idrica e quello per l’epilazione. “A volte ho l’impressione che le mamme, dimentichino l’importanza di valere, ancor prima che come mamme come donne - dichiara Maria Stella Giorlandino, Presidente di Artemisia Onlus - Prendersi cura di sé fa bene all’umore, oltre che alla pelle, ai capelli, alla linea e dovremmo ricordare che per poterci prendere cura degli altri, dei nostri figli in particolare, dobbiamo prima prenderci cura di noi stesse. Il mantra quotidiano di ogni donna, mamma in particolare, deve essere proprio “Io valgo, mi voglio bene e mi prendo cura di me”. Se noi siamo felici, anche le persone che amiamo saranno felici”.



L'associazione nasce nel 1996 a Roma con lo scopo di studiare e approfondire le patologie materno-fetali e di proteggere le gravidanze a rischio, fornendo supporto clinico ed economico alle gestanti bisognose di trattamenti complessi in gravidanza. Negli anni l'Associazione, ha operato a fianco delle fasce più deboli e bisognose della società, affrontando e cercando di prevenire il disagio delle vittime di violenza fisica e/o psicologica, il disagio delle famiglie con figli diversamente abili, il disagio economico di tante persone ad affrontare le spese sanitarie per la prevenzione, i controlli clinici o le cure. La festa della mamma deve essere infatti un momento per dedicarsi alla salute ma allo stesso tempo al benessere e con l’arrivo della bella stagione, quale modo migliore per prepararsi all’estate? Per prenotare il trattamento che più si desidera basterà chiamare il proprio centro di riferimento e prendere un appuntamento sabato 12 o domenica 13 maggio.

