Emergenza coronavirus, esame cardiotocografico gratuito e numero verde per le donne per tutto marzo

Per far fronte al periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus Covid19 e a seguito della sospensione delle prestazioni mediche non urgenti presso numerose strutture ospedaliere, le Reti dei centri clinici diagnostici Artemisia Lab , per tutto il mese di marzo, sono attive e operative tutti i giorni, a sostegno soprattutto dei pazienti più fragili e più a rischio e delle future mamme, offrendo, a titolo completamente gratuito, lo screening del monitoraggio cardiotocografico (Ctg).Inoltre l’Associazione Artemisia Onlus mette disposizione, gratuitamente, una linea di ascolto, conforto e supporto informativo e psicosociale per chiunque ne abbia necessità; si può contattare, tutti i giorni, il numero verde 800 967 510 al quale risponderà, per l’intera giornata, un’esperta che accoglie, rasserena ed offre suggerimenti e consigli pratici, indirizzando alla soluzione migliore possibile per il caso specifico.