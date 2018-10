Artemisia Lab, centri clinici aperti anche il 1° novembre

Rimarranno aperti per tutto il 1° novembre i centri clinici firmati Artemisia Lab. A comunicarlo è la presidente Maria Stella Giorlandino, che ancora una volta apre le porte a tutte le cure anche in un giorno di Festa. Da sempre i centri Artemisia si dedicano alla prevenzione, a ogni tipo di cura oltre all’estetica e il benessere, un servizio a 360°.



«A prire le porte dei nostri laboratori in una giornata di festività – dice la presidente - è il valore aggiunto che diamo ai nostri pazienti. Le nostre sedi e i centri diagnostici dislocati sul territorio romano sono un vero e proprio “network” che, per dimensioni e varietà di servizi offerti, è diventato un centro di eccellenza ». Si potranno fare, quindi, visite specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali senza tralasciare la cura dell’estetica e del benessere. © RIPRODUZIONE RISERVATA