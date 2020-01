Roma, la tenda sanitaria della Protezione Civile Arvalia a rotazione nelle piazze della Capitale

Grazie alla donazione effettuata dalla Artemisia Lab l’associazione di volontariato Protezione Civile Arvalia si è dotata di una tenda sanitaria di primo soccorso che sarà messa a disposizione della cittadinanza in caso di emergenza a rotazione in diverse piazze di Roma. La stessa tenda verrà utilizzata durante i grandi eventi sportivi, sociali e culturali ed in caso di maxi emergenze: sarà una componente del soccorso della Colonna Mobile Prociv Arci Lazio e servirà per la gestione sanitaria dei campi di accoglienza. La tenda ha fatto il suo esordio alla Roma Parade 2020 che ha visto 30 bande musicali venute da tutto il mondo sfilare a Piazza di Spagna e a Piazza del Popolo.

Quest'ultima era attrezzata con tutto il necessario, come da indicazioni della Regione Lazio, ed aveva un personale composto da un medico anestesista, un infermiere professionale e due soccorritori: «Questo donazione di Artemisia Lab - dichiara il Presidente di Protezione Civile Arvalia Luciano Trauzzola - conferma che solo una sinergia tra le varie realtà del territorio può dare una risposta efficace in caso di necessità». La tenda sanitaria potrà accogliere fino a 5 postazioni con due codici rossi, due gialli ed uno verde e sarà sempre affiancata da un'ambulanza della Protezione Civile Arvalia.

Si tratta di un'ulteriore testimonianza di quanto Artemisia Onlus ed il suo presidente Maria Stella Giorlandino siano vicini al Municipio XI. Quando la politica del territorio di concerto con il mondo del volontariato e della protezione civile incontra imprenditori illuminati ed attenti alle cose reali che vanno a beneficio della cittadinanza l’obiettivo è raggiunto. «Non è la prima volta - dichiara Marco Palma già vice presidente del Consiglio in Municipio XI, esponente di Fratelli d’Italia - che abbiamo progettato iniziative con visite di medicina preventiva gratuite, dai bambini agli anziani».

